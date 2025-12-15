È l’ora di sentirsi più che mai europei

di Giuseppe Tabasso

Ogni giorno, ogni cittadino, molisano o finlandese che sia, apprende dai giornali il bello e il brutto, l’attraente e l’ordinario, il vero e il verosimile, il logico, l’insensato e la pace che non arriva.

Arriva invece dagli Stati Uniti una perentoria ingiunzione che ha fatto rivoltare nella tomba i padri fondatori dell’Europa. Donald Trump ci intima di “Abolire l’Unione Europea e restituire la sovranità alle singole nazioni”. Cioè di diventare Stati Disuniti.

È come se noi ingiungessimo al Tycoon di ridare la sovranità ai 50 stati federali degli Stati Uniti e al Cremlino di fare altrettanto con le 23 repubbliche russe.

Il fatto è che da più di 80 anni noi europei siamo abituati alla pace, a non inimicarsi nessuno, a usare cautela, circospezione, fin troppa prudenza e a sciacquare i panni sporchi in casa nostra.

L’americano e il russo chiedono a noi disarmati di restituire la sovranità alle singole nazioni, come se a Bruxelles agisse una banda di sciroccati addetti a mantenere strapoteri anti democratici.

E allora ricordiamo che negli ultimi decenni l’Unione Europea ha salvato dalla bancarotta ben cinque singole nazioni (Spagna, Irlanda, Portogallo, Grecia e Cipro) e nessuno Stato dell’Unione si è tirato indietro a dimostrazione che la solidarietà è un valore consolidato anche dalla manna di miliardi piovuti su ognuno dei 27 Paesi, (Ungheria di Orban inclusa), 21 dei quali sono entrati nell’Euro (uno, il Regno Unito, è uscito ma poi se n’è pentito).

Insomma dovremmo essere noi europei a dare lezioni, non a riceverle. In fondo le loro sprezzanti minacce c’insegnano a pensare in grande, a non essere troppo educati, a rispondere per le rime e a difendere le nostre democrazie in gioco.

Le minacce di Trump e Putin devono dunque risvegliare l’orgoglio europeista. E allora, cari ragazzi e cari sovranisti, basta parlare di Europa come se fosse un’entità separata.

Buon Natale, Buon 2026.