APPUNTI & SPUNTI

Share on Twitter

Share on Facebook

Referendum. Una sveglia per il quorum

Va bene che è domenica e magari si dorme più del solito, ma se siete sensibili al sacrosanto dovere della partecipazione, dovreste svegliarvi come al solito per andare al seggio entro le 11 del mattino come si raccomanda da varie parti.

Perchè mai? Perché a quell’ora verrà effettuato un solo rilevamento dell’affluenza e se la percentuale di votanti si aggirasse intorno al 20, il quorum sarà dato per spacciato col rischio che i seggi rimangano tristemente vuoti.

Quel fior di Lotito

Ricordate lo sfegatato amore che Claudio Lotito sparse per il Molise in vista delle elezioni? Si esibì in vari paesi, in alcuni giocò a carte col solito “io sono uno di voi”, molti

tifosi campobassani si illusero che il presidente della Lazio potesse influire sulla squadra del cuore.

Promise cose che sapeva di non poter mantenere, esaltò una molisanità co’ a pummarola n’coppa, ma fu eletto.

Per fare solo qualche esempio, il senatore Lotito di Forza Italia, patron della Lazio, possiede la Snam Lazio che si è aggiudicata appalti pubblici per 100 milioni e ha fatto passare emendamenti sui diritti tv del calcio e per rateizzare le tasse dei club.

Dormiglione incontenibile, il suo sogno ricorrente è quello di vivere nella sua splendida villa di Cortina.

La faccia tosta

Dopo un (inutile) colloquio telefonico tra il presidente russo e quello statunitense, Trump ha annunciato la vendetta dello zar per lo spettacolare attacco di droni con cui

domenica scorsa l’Ucraina ha distrutto quasi un quinto dell’aviazione russa. La vendetta non è tardata, ma come sempre mentre gli ucraini puntano su mezzi militari, i russi colpiscono pure la popolazione. Putin, l’uomo che ha sconvolto il mondo scatenando una inutile guerra, ha bollato così gli ucraini: “Sono terroristi”.