La sinistra immersa nel Truman show

Il che – a essere obiettivi al di là di ogni fanatismo – configura il sacrosanto diritto del poter di allearsi con quelle porzioni di popolazione che non hanno alcuna fiducia nella politica. Questo fronte ovviamente è composito: ci sono quelli che si disinteressano per superficialità e ignoranza, ma anche persone capaci di intendere e di volere che non hanno dimenticato le privatizzazioni, le guerre, le repressioni, i respingimenti portati avanti dai governi di centrosinistra, cosicché non trovano nell’attuale offerta politica una valida opzione alternativa alla barbarie del pensiero unico globalista e mercantilista.

