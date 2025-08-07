Eleonora Strino e Claudio Vignali a Campobasso
di Francesco Montano, foto di Luigi Scirpoli
Progetto della jazzista, cantante e compositrice Eleonora Strino (accompagnata da Claudio Vignali) che nasce con l’intento di dar voce alla campagna femminista dagli albori fino ai giorni nostri, proponendo composizioni originali, rivisitazioni di standard jazz resi celebri dalle leggendarie cantanti americane, brani popolari del sud Italia e del sud America.
Lei è Matilde: una donna che balla da sola, fiera, con il volto sempre rivolto verso l’alto, senza paura del giudizio delle persone che la guardano quasi come fosse un’invasata, i suoi occhi sono chiusi e ridenti.
