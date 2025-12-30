Cinema: “Sbandati” in sala
di Francesco Montano
Arriva in sala il film “Sbandati” di Maurizio Trapani, prodotto dalla società molisana INCAS.
Il lungometraggio ripercorre il cammino di un gruppo di ex militari che, all’indomani dell’8 settembre del 1943, attraversa l’Italia del centro sud, tornando a casa dopo l’armistizio di Cassibile e il conseguente smembramento dell’Esercito Italiano.
Le vicende personali dei protagonisti si sovrappongono alla grande storia e agli eventi che accadono attorno a loro nel lungo viaggio che affrontano lungo lo stivale con mezzi di fortuna, attraverso percorsi rischiosi e improvvisati.
Il film, girato quasi interamente in Molise e in provincia di Agrigento, sarà in programmazione sullo schermo della sala Alphaville di Campobasso da mercoledì 31 dicembre a domenica 11 gennaio tutto i pomeriggi in diverse repliche: i dettagli degli orari sono visibili al link www.incasproduzioni.it/programmazione.
Nei prossimi giorni, annuncia la produzione, il film sarà anche sullo schermo del Cinema Maestoso di Campobasso e in altri comuni molisani.
Nato a Campobasso nel 1984, laurea in Antropologia Culturale alla Sapienza.
