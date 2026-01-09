Ancora in sala il film “Sbandati”
di Francesco Montano
Ultimi giorni di programmazione in Molise per il film “Sbandati”, prodotto dalla INCAS di Campobasso.
Il lungometraggio, diretto da Maurizio Trapani, ripercorre il cammino di un gruppo di ex militari che, dopo l’8 settembre del 1943, attraversa l’Italia del centro sud. I personaggi hanno come palcoscenico delle loro vicissitudini la guerra e un mezzo di locomozione sempre diverso; sono mossi dal desiderio di sfuggire alla devastazione, di tornare a casa o di allontanarsi definitivamente, per perdersi in terre sconosciute.
Le vicende soggettive dei due protagonisti, una madre e un figlio e quelle del gruppo di ex militari, si intrecciano alle storie che si dispiegano durante il tragitto: incontri casuali, morti improvvise, amici e nemici, teneri innamoramenti, presagi, lotte con un drago, dialoghi fantastici con la regina del lago… in questo multiforme scenario l’uomo si ritrova a fare i conti con se stesso e con gli altri, cercando tuttavia di conservare la propria vacillante umanità fino alla fine.
Per o dettagli sui giorni e sugli orari di programmazione è possibile consultare il sito www.incasproduzioni.it/programmazione.
Francesco Montano239 Posts
Nato a Campobasso nel 1984, laurea in Antropologia Culturale alla Sapienza. Collaboratore dal 2015. Ricerche a Lima, Roma e Campobasso. Pubblicazione relativa alla ricerca a Roma per la prevenzione e lo studio dei fenomeni di aggressività e bullismo: “la visione dei mondi nell’infanzia: rappresentazioni sociali bambine correlate alla costruzione della salute”; dal titolo: Narrazioni dall’infanzia su salute, corpo e amicizia. Ricerche etnografiche in tre scuole romane. Progetto realizzato grazie al contributo economico dell’istituto Montecelio, agenzia regionale per la comunicazione e la formazione; pubblicato a Roma nel 2009. Presentazione relativa alla ricerca a Lima: “Ananias: lotta all’abbandono scolastico mediante un programma di diagnosi e rieducazione per bambini/e con problemi di apprendimento”, realizzato dal CIES, in collaborazione con l’associazione peruviana Amigos de Villa, dipartimento di storia, culture, religioni – università degli studi di Roma “La Sapienza” e cofinanziato dal ministero Affari Esteri – DGCS e dalla regione Lazio. Roma 2012.
