Ancora in sala il film “Sbandati”

di Francesco Montano

 

Ultimi giorni di programmazione in Molise per il film “Sbandati”, prodotto dalla INCAS di Campobasso.

Il lungometraggio, diretto da Maurizio Trapani, ripercorre il cammino di un gruppo di ex militari che, dopo l’8 settembre del 1943, attraversa l’Italia del centro sud. I personaggi hanno come palcoscenico delle loro vicissitudini la guerra e un mezzo di locomozione sempre diverso; sono mossi dal desiderio di sfuggire alla devastazione, di tornare a casa o di allontanarsi definitivamente, per perdersi in terre sconosciute.

Le vicende soggettive dei due protagonisti, una madre e un figlio e quelle del gruppo di ex militari, si intrecciano alle storie che si dispiegano durante il tragitto: incontri casuali, morti improvvise, amici e nemici, teneri innamoramenti, presagi, lotte con un drago, dialoghi fantastici con la regina del lago… in questo multiforme scenario l’uomo si ritrova a fare i conti con se stesso e con gli altri, cercando tuttavia di conservare la propria vacillante umanità fino alla fine.

Per o dettagli sui giorni e sugli orari di programmazione è possibile consultare il sito www.incasproduzioni.it/programmazione.

 

