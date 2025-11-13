“La zappa e l’aratro”: a Termoli la presentazione del libro di Sergio Sorella

Le condizioni materiali di vita nei paesi e nelle campagne molisane nel corso dell’Ottocento sono oggetto di uno specifico approfondimento nel volume “La zappa e l’aratro. Contadini nel Molise dell’Ottocento” di Sergio Sorella ed edito da IBC Edizioni, che sarà presentato sabato 15 novembre 2025 alle 17.30 a Termoli, presso l’Auditorium comunale di via Elba.

La presentazione, organizzata da “Casa del libro” e “UNITRE – Università delle Tre Età Termoli”, vedrà gli interventi dello storico Costantino Felice e del giornalista Paolo Di Lella che dialogheranno con l’autore.

Il volume analizza la condizione sociale ed economica dei contadini che sono sempre stati oggetto di commiserazione o di derisione, di paura o di pietà, continuamente subalterni e sfruttati, fino a essere considerati dei selvaggi e, dunque, una razza inferiore.

Partendo dalle testimonianze di un tempo che non è così remoto come potrebbe frettolosamente sembrare, l’analisi che fa l’autore nel saggio, documenta come si viveva nelle campagne e nei paesi del Molise. La bassa gente viene seguita nei lavori quotidiani, nell’uso degli strumenti che più li rappresenta (la zappa e l’aratro), nell’alimentazione, nelle malattie e nelle epidemie, nelle abitazioni, nella maniera di vestire, nei rapporti con la fede e con il modo di affrontare il negativo dell’esistenza, nei momenti dell’esplosione della rabbia e della rivolta, nella rassegnazione quotidiana, nella ricerca di lavoro fuori dalla miseria, nel tratto distintivo tra sporco e pulito, tra nettezza e soccido.

La terra resta la protagonista dell’agire quotidiano dei contadini: nella ricerca del sostentamento indispensabile per far fronte alla meschina esistenza, nei rapporti con le classi egemoni e nei conflitti sociali che si manifestano, a fine Ottocento, anche in queste contrade.