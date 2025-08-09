Trio Advena a Campobasso
di Francesco Montano, foto di Luigi Scirpoli
Trio cameristico di recente formazione, nato a Campobasso, città che per il gruppo rappresenta una rete di contatto e un punto di riferimento, soprattutto per la formazione musicale dei suoi membri. Composto da Pierdavide Falco (oboe e corno inglese), Marzia Marinelli (oboe) e Francesco Abate (clarinetto basso).
Il nome, che in latino significa viandante o straniero, riflette l’identità musicale del gruppo. Advena nasce dal desiderio di esplorare una combinazione timbrica inusuale, capace di dare nuova voce al repertorio barocco, alla musica contemporanea e a trascrizioni originali. Il programma è pensato come un viaggio sonoro: essenziale, vario e ricco di contrasti.
