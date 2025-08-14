Rachele Andrioli e Rocco Nigro a Campobasso
di Francesco Montano, foto di Luigi Scirpoli
Le note viaggiano da secoli da una generazione all’altra da un paese all’altro. Anche lontani dalla propria terra, ci si circonda ancora di ciò che ricorda o richiama la propria casa ed è quello che accade soprattutto nei canti popolari, in cui la distanza di secoli e luoghi viene annullata come per incanto, ritrovando ancora una volta nuova e fresca vita grazie alla voce di Rachele Andrioli ed alla fisarmonica di Rocco Nigro.
Un duo affiatato che continua a far rivivere con sensibilità moderna i canti della tradizione del Sud Italia, non trascurando però di fornire il proprio personale e originale apporto con alcuni brani inediti.
